Drop Staked ATOM (DATOM) Informatie Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido, deployed as an Integrated App on Neutron. Drop allows a user to liquid-stake various Interchain assets (such as ATOM, TIA, etc.) and provides a huge variety of highly efficient use cases for the se assets, coming from a deeply integrated DeFi ecosystem. In addition to that, Drop allows users migrate their stake from a native staking position with a validator to a liquid position seamlessly, without having to wait for the unbonding period. Officiële website: https://www.drop.money/

Drop Staked ATOM (DATOM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Drop Staked ATOM (DATOM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 8.75M $ 8.75M $ 8.75M Totale voorraad: $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M Circulerende voorraad: $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.75M $ 8.75M $ 8.75M Hoogste ooit: $ 12.0 $ 12.0 $ 12.0 Laagste ooit: $ 0.438175 $ 0.438175 $ 0.438175 Huidige prijs: $ 5.01 $ 5.01 $ 5.01 Meer informatie over Drop Staked ATOM (DATOM) prijs

Drop Staked ATOM (DATOM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Drop Staked ATOM (DATOM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DATOM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DATOM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DATOM begrijpt, kun je de live prijs van DATOM token verkennen!

