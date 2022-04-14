Droid (DROID) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Droid (DROID), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Droid (DROID) Informatie Droid is the community token powering Nakamoto_1, humanity's first-ever interplanetary treasure hunt to the Moon's unexplored south pole. Created for crypto enthusiasts and lunar pioneers alike, Droid fuels exploration, discovery, and rewards. Droid is naturally deflationary as liquidity pool proceeds go directly to the treasure chest on the Moon. It represents a historic leap, merging blockchain innovation with real-world adventure, marking a bold new chapter for space-bound communities. Droid was born out of Nakamoto_1's successful NFT drop where 24,000 NFTs were sold in 1 day. Officiële website: https://nakamoto1.space

Droid (DROID) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Droid (DROID), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 55.67K $ 55.67K $ 55.67K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Droid (DROID) prijs

Droid (DROID) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Droid (DROID) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DROID tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DROID tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DROID begrijpt, kun je de live prijs van DROID token verkennen!

