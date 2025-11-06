BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live DRINK prijs vandaag is 0.00002822 USD. Volg realtime DRINK naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de DRINK prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live DRINK prijs vandaag is 0.00002822 USD. Volg realtime DRINK naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de DRINK prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over DRINK

DRINK Prijsinformatie

Wat is DRINK

DRINK whitepaper

DRINK officiële website

DRINK tokenomie

DRINK Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

DRINK logo

DRINK Prijs (DRINK)

Niet genoteerd

1 DRINK naar USD live prijs:

--
----
0.00%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
DRINK (DRINK) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 03:14:27 (UTC+8)

DRINK (DRINK) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02555875
$ 0.02555875$ 0.02555875

$ 0.00000598
$ 0.00000598$ 0.00000598

--

--

-14.47%

-14.47%

DRINK (DRINK) real-time prijs is $0.00002822. De afgelopen 24 uur werd er DRINK verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DRINK hoogste prijs aller tijden is $ 0.02555875, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000598 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DRINK met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -14.47% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

DRINK (DRINK) Marktinformatie

$ 5.36K
$ 5.36K$ 5.36K

--
----

$ 20.35K
$ 20.35K$ 20.35K

190.08M
190.08M 190.08M

721,000,000.0
721,000,000.0 721,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van DRINK is $ 5.36K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DRINK is 190.08M, met een totale voorraad van 721000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 20.35K.

DRINK (DRINK) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van DRINK naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van DRINK naar USD $ -0.0000053878.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van DRINK naar USD $ +0.0000200151.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van DRINK naar USD $ +0.00001721570328118201.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0--
30 dagen$ -0.0000053878-19.09%
60 dagen$ +0.0000200151+70.93%
90 dagen$ +0.00001721570328118201+156.45%

Wat is DRINK (DRINK)?

What is Degen Distillery? Degen Distillery is a spirits brand that taps into Web3 technology to enhance the way consumers and communities engage with physical products. Their flagship product, 721 Vodka, is paired with their Tokenized Affiliate Protocol (TAP), which allows users to participate in a decentralized distribution network.

By tokenizing sales contracts, users can take ownership of their sales and earn rewards. This model not only gives users a stake in the success of the product but also addresses the challenge of global distribution for physical goods.

Degen Distillery has already sold out two NFT collections, reflecting high demand for their products. Their first bottle drop was a huge success also selling out in 24 hours.

Key Features of Degen Distillery Degen Distillery is addressing multiple challenges in the spirits industry by leveraging blockchain technology and decentralized systems. Some of its standout features include:

721 Vodka: The first product in the Degen Distillery lineup, co-created with Brewdog.

Social Distribution Platform (TAP): Users can become distributors themselves, earning commissions by selling Degen Distillery products through tokenized sales contracts. These contracts are stored on the blockchain, ensuring transparency and long-term ownership.

Buyback & Burn Model: To align the community with the success of the brand, Degen Distillery will allocate 10% of its global spirits revenue to buy back and burn $DRINK tokens, enhancing the token’s scarcity and value.x

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

DRINK (DRINK) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

DRINK Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal DRINK (DRINK) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je DRINK (DRINK) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor DRINK te bekijken.

Bekijk nu de DRINK prijsvoorspelling !

DRINK naar lokale valuta's

DRINK (DRINK) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van DRINK (DRINK) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van DRINK token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over DRINK (DRINK)

Hoeveel is DRINK (DRINK) vandaag waard?
De live DRINK prijs in USD is 0.00002822 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige DRINK naar USD prijs?
De huidige prijs van DRINK naar USD is $ 0.00002822. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van DRINK?
De marktkapitalisatie van DRINK is $ 5.36K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van DRINK?
De circulerende voorraad van DRINK is 190.08M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van DRINK?
DRINK bereikte een ATH-prijs van 0.02555875 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van DRINK?
DRINK zag een ATL-prijs van 0.00000598 USD.
Wat is het handelsvolume van DRINK?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van DRINK is -- USD.
Zal DRINK dit jaar hoger gaan?
DRINK kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de DRINK prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 03:14:27 (UTC+8)

DRINK (DRINK) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$104,142.26
$104,142.26$104,142.26

+0.40%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,448.01
$3,448.01$3,448.01

+1.45%

Solana logo

Solana

SOL

$162.43
$162.43$162.43

+1.18%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$0.9139
$0.9139$0.9139

-17.16%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$104,142.26
$104,142.26$104,142.26

+0.40%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,448.01
$3,448.01$3,448.01

+1.45%

Solana logo

Solana

SOL

$162.43
$162.43$162.43

+1.18%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2975
$2.2975$2.2975

+0.92%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16754
$0.16754$0.16754

+0.13%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.03656
$0.03656$0.03656

+46.24%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00774
$0.00774$0.00774

+3.20%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00737
$0.00737$0.00737

+13.38%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2335
$0.2335$0.2335

+367.00%

Jump Tom logo

Jump Tom

JUMP

$0.0000000518
$0.0000000518$0.0000000518

+243.04%

DramaBits logo

DramaBits

DRAMA

$0.000004400
$0.000004400$0.000004400

+133.05%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01835
$0.01835$0.01835

+46.80%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.3192
$0.3192$0.3192

+37.34%