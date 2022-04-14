Drep (DREP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Drep (DREP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Decentralized Reputation System (DREP) enables Internet platforms to quantify, monetize, and share reputation value. DREP Foundation aims to provide a blockchain infrastructure and decentralized reputation protocol. These will empower existing Internet platforms to unleash their reputation value and achieve the interconnectedness of reputation data in the Internet community. DREP's vision: - Build an infrastructure to accelerate internet platforms' (social networking, online content providers, online games) user growth and traffic monetization - Tackle the issues of fake news/contents/accounts identification and filtering - Enhance tokenomics based on reputation-backed assets and reputation-backed currency - Establish token holders sharing pool for more targeted user acquisition

Tackle the issues of fake news/contents/accounts identification and filtering

Enhance tokenomics based on reputation-backed assets and reputation-backed currency

Officiële website: https://www.drep.org

Drep (DREP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Drep (DREP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 74.07K $ 74.07K $ 74.07K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 57.41M $ 57.41M $ 57.41M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 129.03K $ 129.03K $ 129.03K Hoogste ooit: $ 3.98 $ 3.98 $ 3.98 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00129023 $ 0.00129023 $ 0.00129023 Meer informatie over Drep (DREP) prijs

Drep (DREP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Drep (DREP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DREP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DREP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DREP begrijpt, kun je de live prijs van DREP token verkennen!

