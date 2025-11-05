Drawnblade (BLADE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -6.14% Prijswijziging (1D) -25.10% Prijswijziging (7D) -40.50% Prijswijziging (7D) -40.50%

Drawnblade (BLADE) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er BLADE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BLADE hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BLADE met -6.14% veranderd in het afgelopen uur, -25.10% in de afgelopen 24 uur en -40.50% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Drawnblade (BLADE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 33.80K$ 33.80K $ 33.80K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 33.80K$ 33.80K $ 33.80K Circulerende voorraad 999.97M 999.97M 999.97M Totale voorraad 999,973,317.231857 999,973,317.231857 999,973,317.231857

De huidige marktkapitalisatie van Drawnblade is $ 33.80K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BLADE is 999.97M, met een totale voorraad van 999973317.231857. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 33.80K.