DRAGONZ (DRAGONZ) Informatie $DRAGONZ is the native utility token of Dragonz Land, a competitive Play-to-Earn card game. The token powers key functions within the game ecosystem, including in-game purchases, seasonal tournament rewards, staking benefits, and governance participation. Players earn $DRAGONZ through performance-based gameplay and progression in the seasonal Trophy Road system. Staking $DRAGONZ unlocks tiered rewards such as exclusive cards, cosmetic enhancements, and passive bonuses. The token is deployed on both the TON and Venom networks, enabling scalable and cross-chain utility for the Dragonz Land economy. Officiële website: https://www.dragonz.land/ Whitepaper: https://dragonz-land.gitbook.io/dragonz-land/whitepaper

DRAGONZ (DRAGONZ) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DRAGONZ (DRAGONZ), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.92M $ 1.92M $ 1.92M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 9.60M $ 9.60M $ 9.60M Hoogste ooit: $ 0.03076559 $ 0.03076559 $ 0.03076559 Laagste ooit: $ 0.00937775 $ 0.00937775 $ 0.00937775 Huidige prijs: $ 0.00959538 $ 0.00959538 $ 0.00959538 Meer informatie over DRAGONZ (DRAGONZ) prijs

DRAGONZ (DRAGONZ) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van DRAGONZ (DRAGONZ) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DRAGONZ tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DRAGONZ tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DRAGONZ begrijpt, kun je de live prijs van DRAGONZ token verkennen!

Prijsvoorspelling van DRAGONZ Wil je weten waar je DRAGONZ naartoe gaat? Onze DRAGONZ prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DRAGONZ token!

