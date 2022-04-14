DragonWifBeard (DWB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in DragonWifBeard (DWB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

DragonWifBeard (DWB) Informatie Meet DragonWifBeard: The world's first AI-powered pet dragon! More Than Just Scales: DragonWifBeard is a real-life bearded dragon revolutionizing the pet experience. He's not just any reptile – he's equipped with cutting-edge Eliza AI agent, giving him a unique personality and the ability to interact with his environment in unprecedented ways. The Future of Companionship: This groundbreaking project merges the love for pets with the limitless possibilities of AI. Witness the dawn of a new era in companionship with DragonWithBeard. Meet DragonWifBeard: The world's first AI-powered pet dragon! More Than Just Scales: DragonWifBeard is a real-life bearded dragon revolutionizing the pet experience. He's not just any reptile – he's equipped with cutting-edge Eliza AI agent, giving him a unique personality and the ability to interact with his environment in unprecedented ways. The Future of Companionship: This groundbreaking project merges the love for pets with the limitless possibilities of AI. Witness the dawn of a new era in companionship with DragonWithBeard. Officiële website: https://DragonWifBeard.Pet Koop nu DWB!

DragonWifBeard (DWB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DragonWifBeard (DWB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 12.84K $ 12.84K $ 12.84K Totale voorraad: $ 999.16M $ 999.16M $ 999.16M Circulerende voorraad: $ 999.16M $ 999.16M $ 999.16M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 12.84K $ 12.84K $ 12.84K Hoogste ooit: $ 0.0013331 $ 0.0013331 $ 0.0013331 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over DragonWifBeard (DWB) prijs

DragonWifBeard (DWB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van DragonWifBeard (DWB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DWB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DWB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DWB begrijpt, kun je de live prijs van DWB token verkennen!

Prijsvoorspelling van DWB Wil je weten waar je DWB naartoe gaat? Onze DWB prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DWB token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!