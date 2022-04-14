Dragon Sun (DRGN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Dragon Sun (DRGN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Dragon Sun (DRGN) Informatie Dragon Sun ($DRGN) is a Tron-based memecoin that draws on the powerful symbolism of a dragon to represent the fusion of eastern and western political ideologies within the Tron ecosystem. The project aims to create a unique and engaging community by leveraging this cultural and political narrative, offering a fresh and intriguing theme for crypto enthusiasts. As the newest fire-breather in the Tron ecosystem, Dragon Sun is all about bringing people together through a shared interest in mythology and crypto. Officiële website: https://dragonsun.xyz Koop nu DRGN!

Dragon Sun (DRGN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Dragon Sun (DRGN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 61.26K $ 61.26K $ 61.26K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 61.26K $ 61.26K $ 61.26K Hoogste ooit: $ 0.070449 $ 0.070449 $ 0.070449 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Dragon Sun (DRGN) prijs

Dragon Sun (DRGN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Dragon Sun (DRGN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DRGN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DRGN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DRGN begrijpt, kun je de live prijs van DRGN token verkennen!

Prijsvoorspelling van DRGN Wil je weten waar je DRGN naartoe gaat? Onze DRGN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DRGN token!

