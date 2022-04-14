Dragon Crypto Aurum (DCAU) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Dragon Crypto Aurum (DCAU), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Dragon Crypto Aurum (DCAU) Informatie Dragon Crypto Gaming (DCG) builds groundbreaking gaming experiences on the blockchain. For a deep dive into Dragon Crypto Gaming, please visit: https://dragoncrypto.io/ Dragon Crypto Aurum (DCAU) serves as a utility token that drives the in-game economy of various DCG game offerings. DCAU is used to purchase NFT game avatars and is required to perform important in-game actions such as battling and healing. For more information, please visit: https://aurumdraconis.dragoncrypto.io https://tinydragon.games/ DCAU is 100% community-owned and fully minted. It has also become deflationary through various in-game token burn mechanisms. Officiële website: https://dragoncrypto.io/

Dragon Crypto Aurum (DCAU) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Dragon Crypto Aurum (DCAU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 141.90K $ 141.90K $ 141.90K Totale voorraad: $ 154.13K $ 154.13K $ 154.13K Circulerende voorraad: $ 151.70K $ 151.70K $ 151.70K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 144.17K $ 144.17K $ 144.17K Hoogste ooit: $ 177.5 $ 177.5 $ 177.5 Laagste ooit: $ 0.62809 $ 0.62809 $ 0.62809 Huidige prijs: $ 0.934773 $ 0.934773 $ 0.934773 Meer informatie over Dragon Crypto Aurum (DCAU) prijs

Dragon Crypto Aurum (DCAU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Dragon Crypto Aurum (DCAU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DCAU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DCAU tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DCAU begrijpt, kun je de live prijs van DCAU token verkennen!

Prijsvoorspelling van DCAU Wil je weten waar je DCAU naartoe gaat? Onze DCAU prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DCAU token!

