Dr Emma Sage (EMMA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.0001665 $ 0.0001665 $ 0.0001665 24u laag $ 0.00020082 $ 0.00020082 $ 0.00020082 24u hoog 24u laag $ 0.0001665$ 0.0001665 $ 0.0001665 24u hoog $ 0.00020082$ 0.00020082 $ 0.00020082 Hoogste prijs ooit $ 0.00037869$ 0.00037869 $ 0.00037869 Laagste prijs $ 0.00003384$ 0.00003384 $ 0.00003384 Prijswijziging (1u) +3.08% Prijswijziging (1D) -4.42% Prijswijziging (7D) +20.24% Prijswijziging (7D) +20.24%

Dr Emma Sage (EMMA) real-time prijs is $0.00017647. De afgelopen 24 uur werd er EMMA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0001665 en een hoogtepunt van $ 0.00020082, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De EMMA hoogste prijs aller tijden is $ 0.00037869, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00003384 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is EMMA met +3.08% veranderd in het afgelopen uur, -4.42% in de afgelopen 24 uur en +20.24% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Dr Emma Sage (EMMA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 177.20K$ 177.20K $ 177.20K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 177.20K$ 177.20K $ 177.20K Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Dr Emma Sage is $ 177.20K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van EMMA is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 177.20K.