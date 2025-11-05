BeursDEX+
De live Dr Emma Sage prijs vandaag is 0.00017647 USD. Volg realtime EMMA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de EMMA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over EMMA

EMMA Prijsinformatie

Wat is EMMA

EMMA officiële website

EMMA tokenomie

EMMA Prijsvoorspelling

Dr Emma Sage Prijs (EMMA)

Niet genoteerd

1 EMMA naar USD live prijs:

$0.00017647
$0.00017647$0.00017647
-4.40%1D
mexc
USD
Dr Emma Sage (EMMA) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:48:35 (UTC+8)

Dr Emma Sage (EMMA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.0001665
$ 0.0001665$ 0.0001665
24u laag
$ 0.00020082
$ 0.00020082$ 0.00020082
24u hoog

$ 0.0001665
$ 0.0001665$ 0.0001665

$ 0.00020082
$ 0.00020082$ 0.00020082

$ 0.00037869
$ 0.00037869$ 0.00037869

$ 0.00003384
$ 0.00003384$ 0.00003384

+3.08%

-4.42%

+20.24%

+20.24%

Dr Emma Sage (EMMA) real-time prijs is $0.00017647. De afgelopen 24 uur werd er EMMA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0001665 en een hoogtepunt van $ 0.00020082, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De EMMA hoogste prijs aller tijden is $ 0.00037869, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00003384 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is EMMA met +3.08% veranderd in het afgelopen uur, -4.42% in de afgelopen 24 uur en +20.24% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Dr Emma Sage (EMMA) Marktinformatie

$ 177.20K
$ 177.20K$ 177.20K

--
----

$ 177.20K
$ 177.20K$ 177.20K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Dr Emma Sage is $ 177.20K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van EMMA is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 177.20K.

Dr Emma Sage (EMMA) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Dr Emma Sage naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Dr Emma Sage naar USD $ +0.0001340860.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Dr Emma Sage naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Dr Emma Sage naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-4.42%
30 dagen$ +0.0001340860+75.98%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is Dr Emma Sage (EMMA)?

Dr. Emma Sage, your always-available AI companion, supports you through stress, burnout, or crypto chaos with empathetic, expert care. Our hybrid model blends instant AI support with real counselors reviewing chats and offering personalized feedback sessions, bridging to counselling

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd.

Dr Emma Sage (EMMA) hulpbron

Officiële website

Dr Emma Sage Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Dr Emma Sage (EMMA) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Dr Emma Sage (EMMA) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Dr Emma Sage te bekijken.

Bekijk nu de Dr Emma Sage prijsvoorspelling !

EMMA naar lokale valuta's

Dr Emma Sage (EMMA) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Dr Emma Sage (EMMA) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van EMMA token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Dr Emma Sage (EMMA)

Hoeveel is Dr Emma Sage (EMMA) vandaag waard?
De live EMMA prijs in USD is 0.00017647 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige EMMA naar USD prijs?
De huidige prijs van EMMA naar USD is $ 0.00017647. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Dr Emma Sage?
De marktkapitalisatie van EMMA is $ 177.20K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van EMMA?
De circulerende voorraad van EMMA is 1.00B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van EMMA?
EMMA bereikte een ATH-prijs van 0.00037869 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van EMMA?
EMMA zag een ATL-prijs van 0.00003384 USD.
Wat is het handelsvolume van EMMA?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van EMMA is -- USD.
Zal EMMA dit jaar hoger gaan?
EMMA kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de EMMA prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:48:35 (UTC+8)

