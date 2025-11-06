DPAI (DPAI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.01647213$ 0.01647213 $ 0.01647213 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) 0.00% Prijswijziging (7D) 0.00%

DPAI (DPAI) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er DPAI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DPAI hoogste prijs aller tijden is $ 0.01647213, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DPAI met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

DPAI (DPAI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 5.86K$ 5.86K $ 5.86K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 5.86K$ 5.86K $ 5.86K Circulerende voorraad 10.00M 10.00M 10.00M Totale voorraad 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van DPAI is $ 5.86K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DPAI is 10.00M, met een totale voorraad van 10000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 5.86K.