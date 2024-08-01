Dox Squad (DOX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Dox Squad (DOX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Dox Squad (DOX) Informatie The DOX Squad token is designed with a unique utility focused on transparency and accountability in the crypto space. By holding and using DOX tokens, community members can participate in the process of doxxing shady developers. By holding developers accountable and promoting transparency, we're helping to create a safer, more trustworthy crypto environment. By utilizing $DOX tokens, users contribute directly to the transparency of the crypto space while benefiting from a decreasing token supply. Officiële website: https://doxsquad.meme/ Whitepaper: https://doxsquad.meme/wp-content/uploads/2024/08/Whitepaper.pdf Koop nu DOX!

Dox Squad (DOX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Dox Squad (DOX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 6.74K $ 6.74K $ 6.74K Totale voorraad: $ 892.66M $ 892.66M $ 892.66M Circulerende voorraad: $ 892.66M $ 892.66M $ 892.66M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 6.74K $ 6.74K $ 6.74K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Dox Squad (DOX) prijs

Dox Squad (DOX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Dox Squad (DOX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DOX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DOX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DOX begrijpt, kun je de live prijs van DOX token verkennen!

Prijsvoorspelling van DOX Wil je weten waar je DOX naartoe gaat? Onze DOX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DOX token!

