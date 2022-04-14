Dove The Dog (DOVE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Dove The Dog (DOVE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Dove The Dog (DOVE) Informatie Meet Dove The Dog, the most enchanting pup to ever soar through the heavens! With a coat as white as freshly fallen snow and a pair of majestic wings that shimmer in the sunlight, Dove isn't your average canine—he's a celestial guardian sent straight from the clouds to spread love, joy, and a sprinkle of magic wherever he goes. Dove The Dog isn't just a pet—he's a symbol of hope, a furry angel who proves that love can lift you to the highest heights. Follow his adventures as he flutters between the heavens and Earth, spreading his celestial charm one wag of his tail at a time! Officiële website: https://app.streamflow.finance/contract/solana/mainnet/8QR6DQc1J3TQpvzR9MuuaBjddaPuEt78kzRt3NzKFB5D

Dove The Dog (DOVE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Dove The Dog (DOVE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 9.39K $ 9.39K $ 9.39K Totale voorraad: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M Circulerende voorraad: $ 749.43M $ 749.43M $ 749.43M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 12.53K $ 12.53K $ 12.53K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Dove The Dog (DOVE) prijs

Dove The Dog (DOVE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Dove The Dog (DOVE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DOVE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DOVE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DOVE begrijpt, kun je de live prijs van DOVE token verkennen!

