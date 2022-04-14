DOTZ (DOTZ) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in DOTZ (DOTZ), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

DOTZ (DOTZ) Informatie We are more than just a meme coin! Our vision is to support local mom-and-pop shops and small businesses without any upfront costs by leveraging our Dotz coin. By partnering with these local businesses, we will offer discounts to Dotz coin holders, creating a mutually beneficial situation for both consumers and business owners. Dotz Coin removes the need for up-front advertising expenses, enabling companies to advertise their goods and services without worrying about money We are more than just a meme coin! Our vision is to support local mom-and-pop shops and small businesses without any upfront costs by leveraging our Dotz coin. By partnering with these local businesses, we will offer discounts to Dotz coin holders, creating a mutually beneficial situation for both consumers and business owners. Dotz Coin removes the need for up-front advertising expenses, enabling companies to advertise their goods and services without worrying about money Officiële website: https://dotzshow.com Koop nu DOTZ!

DOTZ (DOTZ) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DOTZ (DOTZ), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 33.09K $ 33.09K $ 33.09K Totale voorraad: $ 758.53M $ 758.53M $ 758.53M Circulerende voorraad: $ 460.93M $ 460.93M $ 460.93M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 54.46K $ 54.46K $ 54.46K Hoogste ooit: $ 0.00271026 $ 0.00271026 $ 0.00271026 Laagste ooit: $ 0.00004418 $ 0.00004418 $ 0.00004418 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over DOTZ (DOTZ) prijs

DOTZ (DOTZ) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van DOTZ (DOTZ) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DOTZ tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DOTZ tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DOTZ begrijpt, kun je de live prijs van DOTZ token verkennen!

