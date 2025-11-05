BeursDEX+
1 DOSA naar USD live prijs:

$0.00048013
+2.30%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Dosa the Demon (DOSA) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:03:13 (UTC+8)

Dosa the Demon (DOSA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.0004121
24u laag
$ 0.00051072
24u hoog

$ 0.0004121
$ 0.00051072
$ 0.00220213
$ 0.00018326
+1.01%

+2.36%

-36.47%

-36.47%

Dosa the Demon (DOSA) real-time prijs is $0.00048013. De afgelopen 24 uur werd er DOSA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0004121 en een hoogtepunt van $ 0.00051072, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DOSA hoogste prijs aller tijden is $ 0.00220213, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00018326 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DOSA met +1.01% veranderd in het afgelopen uur, +2.36% in de afgelopen 24 uur en -36.47% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Dosa the Demon (DOSA) Marktinformatie

$ 470.53K
--
$ 470.53K
980.00M
980,000,000.0
De huidige marktkapitalisatie van Dosa the Demon is $ 470.53K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DOSA is 980.00M, met een totale voorraad van 980000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 470.53K.

Dosa the Demon (DOSA) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Dosa the Demon naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Dosa the Demon naar USD $ -0.0001946072.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Dosa the Demon naar USD $ -0.0003467009.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Dosa the Demon naar USD $ -0.0008086170087919487.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+2.36%
30 dagen$ -0.0001946072-40.53%
60 dagen$ -0.0003467009-72.20%
90 dagen$ -0.0008086170087919487-62.74%

Wat is Dosa the Demon (DOSA)?

$DOSA is a culture-first memecoin launched on the Hedera network. It was born not from utility promises or roadmaps, but from a desire to build a symbol, one rooted in art, identity, chaos, and rebellion. In a world of AI-generated garbage, derivative clones, and soulless crypto projects, DOSA stands out by doing less and meaning more.

The project draws its strength from three core pillars: handcrafted art, unpredictable lore, and community-driven chaos. Every visual element of DOSA is hand-drawn by a small, tight-knit collective of anonymous artists. The aesthetic leans into the demonic, the twisted, and the surreal reflecting not just the coin, but the emotional state of the degen world it lives in. This isn’t just branding, it’s ritual.

DOSA intentionally avoids the typical Web3 playbook. There’s no roadmap. No Discord. No roadmap tweets promising the same overused utility ideas. Instead, DOSA plays with the idea of possession through memes, through story fragments, and through cult-like alignment with its holders. Owning DOSA is less about what it gives you, and more about what it says about you: you're in on the joke, and part of something bigger, even if that something is unhinged.

The community surrounding DOSA doesn’t behave like a typical crypto fanbase. It acts more like a digital cult united by memes, chaos, and an unspoken understanding of the art. DOSA was never meant to be “just another token.” It was created to be felt.

While many tokens attempt to shoehorn in utility or utility theater, DOSA leans fully into what makes memecoins powerful, culture, storytelling, and energy. It has quickly become one of the most recognizable and respected meme tokens on Hedera, known for its unmatched content, mysterious drops, and an unwavering commitment to doing things differently.

At its core, DOSA is about showing that in Web3, vibes are utility. That strong narrative, distinct art, and cultural resonance can outperform half-baked products. DOSA is a signal. A manifestation. A demon you don’t just hold, you submit to.

Dosa the Demon (DOSA) hulpbron

Officiële website

Dosa the Demon Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Dosa the Demon (DOSA) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Dosa the Demon (DOSA) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Dosa the Demon te bekijken.

Bekijk nu de Dosa the Demon prijsvoorspelling !

DOSA naar lokale valuta's

Dosa the Demon (DOSA) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Dosa the Demon (DOSA) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van DOSA token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Dosa the Demon (DOSA)

Hoeveel is Dosa the Demon (DOSA) vandaag waard?
De live DOSA prijs in USD is 0.00048013 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige DOSA naar USD prijs?
De huidige prijs van DOSA naar USD is $ 0.00048013. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Dosa the Demon?
De marktkapitalisatie van DOSA is $ 470.53K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van DOSA?
De circulerende voorraad van DOSA is 980.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van DOSA?
DOSA bereikte een ATH-prijs van 0.00220213 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van DOSA?
DOSA zag een ATL-prijs van 0.00018326 USD.
Wat is het handelsvolume van DOSA?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van DOSA is -- USD.
Zal DOSA dit jaar hoger gaan?
DOSA kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de DOSA prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:03:13 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

