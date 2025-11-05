Dosa the Demon (DOSA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.0004121 $ 0.0004121 $ 0.0004121 24u laag $ 0.00051072 $ 0.00051072 $ 0.00051072 24u hoog 24u laag $ 0.0004121$ 0.0004121 $ 0.0004121 24u hoog $ 0.00051072$ 0.00051072 $ 0.00051072 Hoogste prijs ooit $ 0.00220213$ 0.00220213 $ 0.00220213 Laagste prijs $ 0.00018326$ 0.00018326 $ 0.00018326 Prijswijziging (1u) +1.01% Prijswijziging (1D) +2.36% Prijswijziging (7D) -36.47% Prijswijziging (7D) -36.47%

Dosa the Demon (DOSA) real-time prijs is $0.00048013. De afgelopen 24 uur werd er DOSA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0004121 en een hoogtepunt van $ 0.00051072, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DOSA hoogste prijs aller tijden is $ 0.00220213, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00018326 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DOSA met +1.01% veranderd in het afgelopen uur, +2.36% in de afgelopen 24 uur en -36.47% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Dosa the Demon (DOSA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 470.53K$ 470.53K $ 470.53K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 470.53K$ 470.53K $ 470.53K Circulerende voorraad 980.00M 980.00M 980.00M Totale voorraad 980,000,000.0 980,000,000.0 980,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Dosa the Demon is $ 470.53K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DOSA is 980.00M, met een totale voorraad van 980000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 470.53K.