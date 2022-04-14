Dorado Finance ($DORAB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Dorado Finance ($DORAB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Dorado Finance ($DORAB) Informatie Dorado is your all-in-one platform for seamless staking and restaking on the Arbitrum network. Dorado operates within a dynamic ecosystem composed of interconnected components, each playing a pivotal role in the platform's functionality, security, and user experience. From the fundamental protocol to external integrations, understanding these elements and their interactions is essential to comprehend the full extent of Dorado's capabilities. The elements within Dorado's ecosystem interact seamlessly, facilitating various financial activities and value transfers. Users restake their assets on the platform, receiving DORAB tokens in return, which are then used across multiple protocols to optimize rewards. Governance decisions made through the DORAB token shape the evolution of the protocol, while the validator network ensures the security and integrity of transactions. Decentralized applications built on Dorado's infrastructure provide additional utility and functionality, further enriching the ecosystem. Officiële website: https://dorado.finance/ Whitepaper: https://dorado.gitbook.io/dorado-docs

Dorado Finance ($DORAB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Dorado Finance ($DORAB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 278.89K $ 278.89K $ 278.89K Hoogste ooit: $ 0.233442 $ 0.233442 $ 0.233442 Laagste ooit: $ 0.00278881 $ 0.00278881 $ 0.00278881 Huidige prijs: $ 0.00278661 $ 0.00278661 $ 0.00278661 Meer informatie over Dorado Finance ($DORAB) prijs

Dorado Finance ($DORAB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Dorado Finance ($DORAB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $DORAB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $DORAB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $DORAB begrijpt, kun je de live prijs van $DORAB token verkennen!

