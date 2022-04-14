Dopex (DPX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Dopex (DPX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Dopex (DPX) Informatie Dopex (Decentralized Options Exchange) is a decentralized options protocol that aims to maximize liquidity and minimize losses for option writers while maximizing gains for option buyers. This is done in a passive manner for liquidity-contributing participants. DPX is the limited supply governance token for the Dopex protocol and is used to vote on protocol and app level proposals. Apart from being a vanilla governance token, DPX also accrues fees and revenue from pools, vaults and wrappers built over the Dopex protocol after every global epoch. Dopex makes use of unique option pricing model that is calculated on-chain based on the Black-Scholes formula — using implied volatility and asset prices retrieved via Chainlink adapters — and passed through a function to determine volatility smiles based on the realized volatility of the asset. This model ensures pricing that is fair and efficient platform flow. Dopex provides solutions to low liquidity, unfair pricing, lack of composability, lack of user adoption, and unfair arbitrage opportunities during times of high volatility — all without compromising the buyer and seller experience. Officiële website: https://www.dopex.io/ Koop nu DPX!

Dopex (DPX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Dopex (DPX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 500.00K $ 500.00K $ 500.00K Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.57M $ 2.57M $ 2.57M Hoogste ooit: $ 4,215.41 $ 4,215.41 $ 4,215.41 Laagste ooit: $ 0.00475805 $ 0.00475805 $ 0.00475805 Huidige prijs: $ 5.14 $ 5.14 $ 5.14 Meer informatie over Dopex (DPX) prijs

Dopex (DPX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Dopex (DPX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DPX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DPX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DPX begrijpt, kun je de live prijs van DPX token verkennen!

Prijsvoorspelling van DPX Wil je weten waar je DPX naartoe gaat? Onze DPX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DPX token!

