DopaMeme (DOPA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in DopaMeme (DOPA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

DopaMeme (DOPA) Informatie DopaMeme brings a unique fusion of high-octane action and cutting-edge digital finance. At DopaMeme, we understand that true adrenaline junkies need more than just passive income. Our token is built on a foundation of community engagement, innovative features, and an ever-evolving ecosystem. Also ; $Dopa Token's economic model is meticulously crafted toensure stability, liquidity, and long-term growth. DopaMeme brings a unique fusion of high-octane action and cutting-edge digital finance. At DopaMeme, we understand that true adrenaline junkies need more than just passive income. Our token is built on a foundation of community engagement, innovative features, and an ever-evolving ecosystem. Also ; $Dopa Token's economic model is meticulously crafted toensure stability, liquidity, and long-term growth. Officiële website: https://dopameme.life/ Koop nu DOPA!

DopaMeme (DOPA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DopaMeme (DOPA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 185.99K $ 185.99K $ 185.99K Hoogste ooit: $ 0.00117125 $ 0.00117125 $ 0.00117125 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00018599 $ 0.00018599 $ 0.00018599 Meer informatie over DopaMeme (DOPA) prijs

DopaMeme (DOPA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van DopaMeme (DOPA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DOPA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DOPA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DOPA begrijpt, kun je de live prijs van DOPA token verkennen!

Prijsvoorspelling van DOPA Wil je weten waar je DOPA naartoe gaat? Onze DOPA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DOPA token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!