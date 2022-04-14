DOODiPALS (DOODI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in DOODiPALS (DOODI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

DOODiPALS (DOODI) Informatie Doodipals $DOODI $DOODI is a meme-driven IP under the Apeiron franchise, powered by Micro-Shorts, minigames, and AI Agents. $DOOD fuels the "Doods," a fun, tight-knit community that thrives on social media trends, backed by AI integrated into games via Deep Reinforcement Learning. Apeiron’s team, who raised $27M from gaming legends like CH Kim (PUBG) and Ken Cron (World of Warcraft) plus web3 funds like Hashed and Spartan Group, won the 2024 Hong Kong ICT Digital Entertainment Grand Award. Now, they’re expanding beyond gamers with lighthearted Doodi products. Doodipals $DOODI $DOODI is a meme-driven IP under the Apeiron franchise, powered by Micro-Shorts, minigames, and AI Agents. $DOOD fuels the "Doods," a fun, tight-knit community that thrives on social media trends, backed by AI integrated into games via Deep Reinforcement Learning. Apeiron’s team, who raised $27M from gaming legends like CH Kim (PUBG) and Ken Cron (World of Warcraft) plus web3 funds like Hashed and Spartan Group, won the 2024 Hong Kong ICT Digital Entertainment Grand Award. Now, they’re expanding beyond gamers with lighthearted Doodi products. Officiële website: https://www.doodipals.com/ Koop nu DOODI!

DOODiPALS (DOODI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DOODiPALS (DOODI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 14.25M $ 14.25M $ 14.25M Totale voorraad: $ 964.26M $ 964.26M $ 964.26M Circulerende voorraad: $ 964.26M $ 964.26M $ 964.26M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 14.25M $ 14.25M $ 14.25M Hoogste ooit: $ 0.01697861 $ 0.01697861 $ 0.01697861 Laagste ooit: $ 0.00001684 $ 0.00001684 $ 0.00001684 Huidige prijs: $ 0.01458422 $ 0.01458422 $ 0.01458422 Meer informatie over DOODiPALS (DOODI) prijs

DOODiPALS (DOODI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van DOODiPALS (DOODI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DOODI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DOODI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DOODI begrijpt, kun je de live prijs van DOODI token verkennen!

