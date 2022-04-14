Dony Montana (DOMO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Dony Montana (DOMO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Dony Montana (DOMO) Informatie Dony Montana - Meme Dony Montana stood at the podium, his piercing eyes scanning the sea of reporters and supporters gathered before him. The room buzzed with anticipation. He adjusted the microphone and began to speak with a voice full of conviction. Ladies and gentlemen, we need a leader who understands the value of hard work, who knows how to turn challenges into opportunities. I am that leader. We need to bring back our wealth and create opportunities for every investor. My plan will do that.

Dony Montana (DOMO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Dony Montana (DOMO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 16.27K $ 16.27K $ 16.27K Totale voorraad: $ 935.05M $ 935.05M $ 935.05M Circulerende voorraad: $ 935.05M $ 935.05M $ 935.05M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 16.27K $ 16.27K $ 16.27K Hoogste ooit: $ 0.01257691 $ 0.01257691 $ 0.01257691 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Dony Montana (DOMO) prijs

Dony Montana (DOMO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Dony Montana (DOMO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DOMO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DOMO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DOMO begrijpt, kun je de live prijs van DOMO token verkennen!

Prijsvoorspelling van DOMO Wil je weten waar je DOMO naartoe gaat? Onze DOMO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DOMO token!

