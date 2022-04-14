DONTDIECOIN (DONTDIE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in DONTDIECOIN (DONTDIE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

DONTDIECOIN (DONTDIE) Informatie DONT DIE is a movement inspired by (but bigger than!) Bryan Johnson's longevity work. Join the community to learn tips, strategies, and discuss ideas for how to "Don't Die." Community has demonstrated early cult-like traction of people interested in the DONTDIE movement, and people are already sharing insights, resources, and ideas to propel human kind to our next stage of evolution. DONTDIE means sleep. It means hydration. It means clean eating. It means measurement. Officiële website: https://dontdiecoin.com/

DONTDIECOIN (DONTDIE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DONTDIECOIN (DONTDIE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 11.26K $ 11.26K $ 11.26K Totale voorraad: $ 999.40M $ 999.40M $ 999.40M Circulerende voorraad: $ 999.40M $ 999.40M $ 999.40M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 11.26K $ 11.26K $ 11.26K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over DONTDIECOIN (DONTDIE) prijs

DONTDIECOIN (DONTDIE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van DONTDIECOIN (DONTDIE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DONTDIE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DONTDIE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DONTDIE begrijpt, kun je de live prijs van DONTDIE token verkennen!

