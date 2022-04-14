Donke (DONKE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Donke (DONKE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Donke (DONKE) Informatie MEET $DONKE DONKE is a wild, meme-loving degen on the Solana network. Grab your golden carrots and join the chaos. It's all about wild bets, crazy memes, and unpredictable market moves. $DONKE is a community-driven decentralized meme token with a dedicated team, pushing and developing behind the scenes. It's inspired by the popular meme culture, and its logo features a cute donkey. Our vision is to create a vibrant and inclusive community where members can participate in a playful and entertaining ecosystem while also benefiting from the potential financial opportunities offered by cryptocurrency. Our mission is to establish $DONKE as a leading meme coin recognized for its longevity and positive impact on both the crypto space and wider society. Officiële website: https://www.donkeofficial.com/ Koop nu DONKE!

Donke (DONKE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Donke (DONKE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 11.49K $ 11.49K $ 11.49K Hoogste ooit: $ 0.00337825 $ 0.00337825 $ 0.00337825 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00001149 $ 0.00001149 $ 0.00001149 Meer informatie over Donke (DONKE) prijs

Donke (DONKE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Donke (DONKE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DONKE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DONKE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DONKE begrijpt, kun je de live prijs van DONKE token verkennen!

