Donald Toad Coin (DTC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Donald Toad Coin (DTC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Donald Toad Coin (DTC) Informatie Donald Toad Coin (DTC): Make Your Bags Great Again! 🐸💰 Welcome to the wild world of Donald Toad Coin ($DTC), where we fight the good fight on the swampy battlefield of Linea! This meme coin isn't just a token; it's a rallying cry. Donald Toad's mission is simple: Fight with like-minded degens to Make Your Bags Great Again! No false promises, just one toad leading the way through the marshy underbelly of crypto, one hop at a time. Officiële website: https://donaldtoad.com/

Donald Toad Coin (DTC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Donald Toad Coin (DTC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 236.02K $ 236.02K $ 236.02K Totale voorraad: $ 69.00M $ 69.00M $ 69.00M Circulerende voorraad: $ 69.00M $ 69.00M $ 69.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 236.02K $ 236.02K $ 236.02K Hoogste ooit: $ 0.00607623 $ 0.00607623 $ 0.00607623 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00341956 $ 0.00341956 $ 0.00341956 Meer informatie over Donald Toad Coin (DTC) prijs

Donald Toad Coin (DTC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Donald Toad Coin (DTC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DTC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DTC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DTC begrijpt, kun je de live prijs van DTC token verkennen!

