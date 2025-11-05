BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Domi prijs vandaag is 0.00303279 USD. Volg realtime DOMI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de DOMI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Domi prijs vandaag is 0.00303279 USD. Volg realtime DOMI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de DOMI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over DOMI

DOMI Prijsinformatie

Wat is DOMI

DOMI officiële website

DOMI tokenomie

DOMI Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Domi logo

Domi Prijs (DOMI)

Niet genoteerd

1 DOMI naar USD live prijs:

$0.00303876
$0.00303876$0.00303876
+5.10%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Domi (DOMI) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:03:10 (UTC+8)

Domi (DOMI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00258025
$ 0.00258025$ 0.00258025
24u laag
$ 0.00306029
$ 0.00306029$ 0.00306029
24u hoog

$ 0.00258025
$ 0.00258025$ 0.00258025

$ 0.00306029
$ 0.00306029$ 0.00306029

$ 0.407925
$ 0.407925$ 0.407925

$ 0.00258025
$ 0.00258025$ 0.00258025

+0.57%

+4.91%

-15.22%

-15.22%

Domi (DOMI) real-time prijs is $0.00303279. De afgelopen 24 uur werd er DOMI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00258025 en een hoogtepunt van $ 0.00306029, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DOMI hoogste prijs aller tijden is $ 0.407925, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00258025 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DOMI met +0.57% veranderd in het afgelopen uur, +4.91% in de afgelopen 24 uur en -15.22% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Domi (DOMI) Marktinformatie

$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M

--
----

$ 3.04M
$ 3.04M$ 3.04M

460.00M
460.00M 460.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Domi is $ 1.40M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DOMI is 460.00M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 3.04M.

Domi (DOMI) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Domi naar USD $ +0.00014201.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Domi naar USD $ -0.0013678768.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Domi naar USD $ -0.0014670848.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Domi naar USD $ -0.001475170053325458.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.00014201+4.91%
30 dagen$ -0.0013678768-45.10%
60 dagen$ -0.0014670848-48.37%
90 dagen$ -0.001475170053325458-32.72%

Wat is Domi (DOMI)?

Domi Online is a play to earn 3D Blockchain MMORPG underpinned by NFTs.

We have assembled a team of some of the best in the business with our lead developer coming from the worlds biggest free MMORPG ""Runescape"", blockchain experts from ChainGuardians (true pioneers of utilizing NFT to play to earn), and sound and SFX by PelleK (League of Legends, Magic: The Gathering, Power Rangers, Path of Exile, PolkaPets and more).

Developing the game in the shadows for months before opening socials or sharing the news about Domi to the world, so we're starting this journey with our community with a fully completed game design, fully assembled team and a working, beautiful and functional game.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Domi (DOMI) hulpbron

Officiële website

Domi Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Domi (DOMI) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Domi (DOMI) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Domi te bekijken.

Bekijk nu de Domi prijsvoorspelling !

DOMI naar lokale valuta's

Domi (DOMI) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Domi (DOMI) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van DOMI token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Domi (DOMI)

Hoeveel is Domi (DOMI) vandaag waard?
De live DOMI prijs in USD is 0.00303279 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige DOMI naar USD prijs?
De huidige prijs van DOMI naar USD is $ 0.00303279. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Domi?
De marktkapitalisatie van DOMI is $ 1.40M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van DOMI?
De circulerende voorraad van DOMI is 460.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van DOMI?
DOMI bereikte een ATH-prijs van 0.407925 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van DOMI?
DOMI zag een ATL-prijs van 0.00258025 USD.
Wat is het handelsvolume van DOMI?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van DOMI is -- USD.
Zal DOMI dit jaar hoger gaan?
DOMI kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de DOMI prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:03:10 (UTC+8)

Domi (DOMI) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,745.30
$102,745.30$102,745.30

-0.42%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,347.60
$3,347.60$3,347.60

-4.55%

Solana logo

Solana

SOL

$158.57
$158.57$158.57

-1.80%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.1879
$1.1879$1.1879

+58.91%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,745.30
$102,745.30$102,745.30

-0.42%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,347.60
$3,347.60$3,347.60

-4.55%

Solana logo

Solana

SOL

$158.57
$158.57$158.57

-1.80%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2511
$2.2511$2.2511

-1.35%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16449
$0.16449$0.16449

+0.34%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.04365
$0.04365$0.04365

+74.60%

XP8 logo

XP8

XP8

$0.099
$0.099$0.099

-98.02%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00961
$0.00961$0.00961

+28.13%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00899
$0.00899$0.00899

+38.30%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.09826
$0.09826$0.09826

+540.54%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2885
$0.2885$0.2885

+477.00%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000043394
$0.0000000043394$0.0000000043394

+209.91%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.1773
$0.1773$0.1773

+170.68%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008777
$0.000008777$0.000008777

+129.94%