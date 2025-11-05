Domi (DOMI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00258025 24u hoog $ 0.00306029 Hoogste prijs ooit $ 0.407925 Laagste prijs $ 0.00258025 Prijswijziging (1u) +0.57% Prijswijziging (1D) +4.91% Prijswijziging (7D) -15.22%

Domi (DOMI) real-time prijs is $0.00303279. De afgelopen 24 uur werd er DOMI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00258025 en een hoogtepunt van $ 0.00306029, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DOMI hoogste prijs aller tijden is $ 0.407925, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00258025 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DOMI met +0.57% veranderd in het afgelopen uur, +4.91% in de afgelopen 24 uur en -15.22% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Domi (DOMI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.40M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 3.04M Circulerende voorraad 460.00M Totale voorraad 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Domi is $ 1.40M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DOMI is 460.00M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 3.04M.