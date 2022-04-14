DOM (DOM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in DOM (DOM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

DOM (DOM) Informatie The DOMS project, backed by the $DOM token, is a Web3-focused initiative created by Domino, a pioneering music artist in the blockchain space. DOMS combines unique NFT-based profile pictures (PFPs), music, and art to build an engaging community focused on creativity, connection, and humanitarian values. Each DOM NFT features hand-drawn traits and is supported by exclusive music content, creating a unique digital collectible with cultural and artistic value. The $DOM token serves as the primary utility token within the DOMS ecosystem, allowing holders to access various perks, experiences, and community-driven rewards. Officiële website: https://sites.props.app/u/doms/mints/916e42a4-9047-4148-b5c6-ff27663658fe Whitepaper: https://sites.props.app/u/doms/mints/916e42a4-9047-4148-b5c6-ff27663658fe

DOM (DOM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DOM (DOM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 69.39K $ 69.39K $ 69.39K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 69.39K $ 69.39K $ 69.39K Hoogste ooit: $ 0.00183158 $ 0.00183158 $ 0.00183158 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over DOM (DOM) prijs

DOM (DOM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van DOM (DOM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DOM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DOM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DOM begrijpt, kun je de live prijs van DOM token verkennen!

Prijsvoorspelling van DOM Wil je weten waar je DOM naartoe gaat? Onze DOM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DOM token!

