DOLR AI (DOLR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in DOLR AI (DOLR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

DOLR AI (DOLR) Informatie Decentralised Open Ledger for Responsible Social Cloud or DOLR AI is a blockchain-powered infrastructure which provides a comprehensive and seamless platform for companies, developers, and users to build, scale, and innovate in a decentralised ecosystem. Built as a Layer 2 solution on the Internet Computer Protocol (ICP), DOLR AI extends ICP's capabilities to create a decentralised, user-owned social cloud. Each user is assigned a dedicated canister, ensuring autonomous data ownership, execution, and interaction while benefiting from ICP's serverless and scalable infrastructure. By networking these user-owned canisters, DOLR AI forms a dynamic and scalable social graph—a decentralised ecosystem that currently connects over 500,000 users, enabling seamless interaction while ensuring privacy, security, and consent-based data sharing. This social graph serves as the foundation of the DOLR AI cloud, allowing businesses to engage with an interconnected user base without relying on centralised intermediaries. By harnessing ICP's scalability using canister smart contracts, DOLR AI removes the barriers associated with user acquisition and growth, allowing companies the opportunity to build and grow responsibly while respecting user autonomy. Officiële website: https://dolr.ai

DOLR AI (DOLR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DOLR AI (DOLR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M Totale voorraad: $ 1.06B $ 1.06B $ 1.06B Circulerende voorraad: $ 655.86M $ 655.86M $ 655.86M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.94M $ 1.94M $ 1.94M Hoogste ooit: $ 0.01501878 $ 0.01501878 $ 0.01501878 Laagste ooit: $ 0.00174263 $ 0.00174263 $ 0.00174263 Huidige prijs: $ 0.00183044 $ 0.00183044 $ 0.00183044 Meer informatie over DOLR AI (DOLR) prijs

DOLR AI (DOLR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van DOLR AI (DOLR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DOLR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DOLR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DOLR begrijpt, kun je de live prijs van DOLR token verkennen!

