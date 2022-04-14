DollarMoon (DMOON) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in DollarMoon (DMOON), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

DollarMoon (DMOON) Informatie The Dollarmoon ecosystem relies on several aspects like staking. DollarMoon's ecosystem encourages the users to stake their holdings in exchange of an annual percentage of profit (APY). DollarMoon ecosystem consists of: -Distributing staking rewards in the form of BNB -Coin burning -Providing liquidity -Treasury Officiële website: https://dollarmoon.io/

DollarMoon (DMOON) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DollarMoon (DMOON), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 372.05K $ 372.05K $ 372.05K Totale voorraad: $ 85.93M $ 85.93M $ 85.93M Circulerende voorraad: $ 85.93M $ 85.93M $ 85.93M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 372.05K $ 372.05K $ 372.05K Hoogste ooit: $ 0.058155 $ 0.058155 $ 0.058155 Laagste ooit: $ 0.00316114 $ 0.00316114 $ 0.00316114 Huidige prijs: $ 0.00432993 $ 0.00432993 $ 0.00432993 Meer informatie over DollarMoon (DMOON) prijs

DollarMoon (DMOON) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van DollarMoon (DMOON) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DMOON tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DMOON tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DMOON begrijpt, kun je de live prijs van DMOON token verkennen!

Prijsvoorspelling van DMOON Wil je weten waar je DMOON naartoe gaat? Onze DMOON prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DMOON token!

