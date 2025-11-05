Dollar Cost Average (DCA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00301457$ 0.00301457 $ 0.00301457 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.44% Prijswijziging (1D) -0.64% Prijswijziging (7D) -26.16% Prijswijziging (7D) -26.16%

Dollar Cost Average (DCA) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er DCA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DCA hoogste prijs aller tijden is $ 0.00301457, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DCA met +0.44% veranderd in het afgelopen uur, -0.64% in de afgelopen 24 uur en -26.16% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Dollar Cost Average (DCA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 599.70K$ 599.70K $ 599.70K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 599.70K$ 599.70K $ 599.70K Circulerende voorraad 999.99M 999.99M 999.99M Totale voorraad 999,990,928.270062 999,990,928.270062 999,990,928.270062

De huidige marktkapitalisatie van Dollar Cost Average is $ 599.70K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DCA is 999.99M, met een totale voorraad van 999990928.270062. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 599.70K.