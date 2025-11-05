Dollar Cost Average Prijs (DCA)
+0.44%
-0.64%
-26.16%
-26.16%
Dollar Cost Average (DCA) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er DCA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DCA hoogste prijs aller tijden is $ 0.00301457, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .
Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DCA met +0.44% veranderd in het afgelopen uur, -0.64% in de afgelopen 24 uur en -26.16% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.
De huidige marktkapitalisatie van Dollar Cost Average is $ 599.70K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DCA is 999.99M, met een totale voorraad van 999990928.270062. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 599.70K.
Vandaag is de prijswijziging van Dollar Cost Average naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Dollar Cost Average naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Dollar Cost Average naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Dollar Cost Average naar USD $ 0.
|Periode
|Wijzigen (USD)
|Wijzigen (%)
|Vandaag
|$ 0
|-0.64%
|30 dagen
|$ 0
|-59.27%
|60 dagen
|$ 0
|--
|90 dagen
|$ 0
|--
About Dollar Cost Averaging Dollar Cost Averaging (DCA) is an investment strategy where you invest a fixed amount of money at regular intervals, regardless of the asset's price. This strategy helps reduce the impact of volatility and can lead to a lower average cost per token over time.
DCA: The Player + Ecosystem project
In a world of projects competing against each other (PVP) and against the market (PVE), we are building a new category: the Player+Ecosystem ($P+E) project. Everything that DCA does will promote the power of DCA, and also show how and where it can be confidently used for anyone to achieve financial freedom.
The Grand Disconnect: A generational opportunity
The Problem: Most people underestimate two things: the inevitable long-term growth of crypto's market cap and the power of compounding.
Our Belief: Financial freedom is possible for everyone through disciplined DCA into high-conviction on-chain assets like Bitcoin, Ethereum, or SPX. DCA is the ultimate guard against fear and greed.
The Opportunity: A massive, underserved market of people needs a trustworthy guide to the future of finance. This applies to on-chain traders as much as it applies to a neighbor who has never opened Coinbase. Forward: Where DCA is going from here
Vision: To catalyze the next billion users on-chain and empower 100 million people on their path to financial independence.
Our Mission: To ignite a movement that evangelizes the power of DCA, transforming a simple investment strategy into a shared purpose.
Our Goal: To become the #1 trusted global voice for DCA, building a purpose-driven community and a brand that makes long-term crypto investing feel accessible and rewarding.
