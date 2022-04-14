DogWifNoHat (NOHAT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in DogWifNoHat (NOHAT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

DogWifNoHat (NOHAT) Informatie Just a Dog Wif No Hat Just a Dog Wif No Hat Officiële website: https://nohatsolana.com/ Koop nu NOHAT!

DogWifNoHat (NOHAT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DogWifNoHat (NOHAT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 127.40K $ 127.40K $ 127.40K Totale voorraad: $ 982.39M $ 982.39M $ 982.39M Circulerende voorraad: $ 982.39M $ 982.39M $ 982.39M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 127.40K $ 127.40K $ 127.40K Hoogste ooit: $ 0.02092408 $ 0.02092408 $ 0.02092408 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00012968 $ 0.00012968 $ 0.00012968 Meer informatie over DogWifNoHat (NOHAT) prijs

DogWifNoHat (NOHAT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van DogWifNoHat (NOHAT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NOHAT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NOHAT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NOHAT begrijpt, kun je de live prijs van NOHAT token verkennen!

