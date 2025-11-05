Dogstock (DSTOCK) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00000366$ 0.00000366 $ 0.00000366 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -5.88% Prijswijziging (1D) -3.71% Prijswijziging (7D) -37.31% Prijswijziging (7D) -37.31%

Dogstock (DSTOCK) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er DSTOCK verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DSTOCK hoogste prijs aller tijden is $ 0.00000366, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DSTOCK met -5.88% veranderd in het afgelopen uur, -3.71% in de afgelopen 24 uur en -37.31% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Dogstock (DSTOCK) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 68.70K$ 68.70K $ 68.70K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 68.70K$ 68.70K $ 68.70K Circulerende voorraad 999.38B 999.38B 999.38B Totale voorraad 999,382,078,327.4078 999,382,078,327.4078 999,382,078,327.4078

De huidige marktkapitalisatie van Dogstock is $ 68.70K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DSTOCK is 999.38B, met een totale voorraad van 999382078327.4078. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 68.70K.