DogKing On XLayer (DOGKING) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -8.09% Prijswijziging (7D) -30.13% Prijswijziging (7D) -30.13%

DogKing On XLayer (DOGKING) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er DOGKING verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DOGKING hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DOGKING met -- veranderd in het afgelopen uur, -8.09% in de afgelopen 24 uur en -30.13% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

DogKing On XLayer (DOGKING) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 11.10K$ 11.10K $ 11.10K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 11.10K$ 11.10K $ 11.10K Circulerende voorraad 210.00B 210.00B 210.00B Totale voorraad 210,000,000,000.0 210,000,000,000.0 210,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van DogKing On XLayer is $ 11.10K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DOGKING is 210.00B, met een totale voorraad van 210000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 11.10K.