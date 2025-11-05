BeursDEX+
De live DogKing On XLayer prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime DOGKING naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de DOGKING prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over DOGKING

DOGKING Prijsinformatie

Wat is DOGKING

DOGKING whitepaper

DOGKING officiële website

DOGKING tokenomie

DOGKING Prijsvoorspelling

DogKing On XLayer logo

DogKing On XLayer Prijs (DOGKING)

Niet genoteerd

1 DOGKING naar USD live prijs:

--
----
-8.00%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
DogKing On XLayer (DOGKING) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:47:43 (UTC+8)

DogKing On XLayer (DOGKING) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-8.09%

-30.13%

-30.13%

DogKing On XLayer (DOGKING) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er DOGKING verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DOGKING hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DOGKING met -- veranderd in het afgelopen uur, -8.09% in de afgelopen 24 uur en -30.13% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

DogKing On XLayer (DOGKING) Marktinformatie

$ 11.10K
$ 11.10K$ 11.10K

--
----

$ 11.10K
$ 11.10K$ 11.10K

210.00B
210.00B 210.00B

210,000,000,000.0
210,000,000,000.0 210,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van DogKing On XLayer is $ 11.10K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DOGKING is 210.00B, met een totale voorraad van 210000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 11.10K.

DogKing On XLayer (DOGKING) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van DogKing On XLayer naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van DogKing On XLayer naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van DogKing On XLayer naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van DogKing On XLayer naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-8.09%
30 dagen$ 0-67.99%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is DogKing On XLayer (DOGKING)?

DogKing is the ultimate meme revolution on OKX’s XLayer chain, blending the spirit of Doge culture with the power of cutting-edge blockchain tech. Born from the creativity of meme enthusiasts and crypto pioneers, DogKing has quickly grown into a global community movement centered on fun, inclusivity, and financial empowerment. With its bold personality and loyal following, DogKing isn’t just another meme token—it’s the crown jewel of the XLayer meme storm, uniting DOG lovers across chains and setting the stage for a new era of community-driven crypto culture.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

DogKing On XLayer (DOGKING) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

DogKing On XLayer Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal DogKing On XLayer (DOGKING) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je DogKing On XLayer (DOGKING) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor DogKing On XLayer te bekijken.

Bekijk nu de DogKing On XLayer prijsvoorspelling !

DOGKING naar lokale valuta's

DogKing On XLayer (DOGKING) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van DogKing On XLayer (DOGKING) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van DOGKING token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over DogKing On XLayer (DOGKING)

Hoeveel is DogKing On XLayer (DOGKING) vandaag waard?
De live DOGKING prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige DOGKING naar USD prijs?
De huidige prijs van DOGKING naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van DogKing On XLayer?
De marktkapitalisatie van DOGKING is $ 11.10K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van DOGKING?
De circulerende voorraad van DOGKING is 210.00B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van DOGKING?
DOGKING bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van DOGKING?
DOGKING zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van DOGKING?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van DOGKING is -- USD.
Zal DOGKING dit jaar hoger gaan?
DOGKING kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de DOGKING prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

