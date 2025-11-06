DogeX (DOGEX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00062868$ 0.00062868 $ 0.00062868 Laagste prijs $ 0.00000461$ 0.00000461 $ 0.00000461 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) +1.25% Prijswijziging (7D) +1.25%

DogeX (DOGEX) real-time prijs is $0.00000559. De afgelopen 24 uur werd er DOGEX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DOGEX hoogste prijs aller tijden is $ 0.00062868, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000461 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DOGEX met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en +1.25% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

DogeX (DOGEX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 5.58K$ 5.58K $ 5.58K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 5.58K$ 5.58K $ 5.58K Circulerende voorraad 999.40M 999.40M 999.40M Totale voorraad 999,403,650.419252 999,403,650.419252 999,403,650.419252

De huidige marktkapitalisatie van DogeX is $ 5.58K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DOGEX is 999.40M, met een totale voorraad van 999403650.419252. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 5.58K.