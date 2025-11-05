Dogenarii (DOGENARII) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00002222 $ 0.00002222 $ 0.00002222 24u laag $ 0.00002521 $ 0.00002521 $ 0.00002521 24u hoog 24u laag $ 0.00002222$ 0.00002222 $ 0.00002222 24u hoog $ 0.00002521$ 0.00002521 $ 0.00002521 Hoogste prijs ooit $ 0.00279694$ 0.00279694 $ 0.00279694 Laagste prijs $ 0.00002222$ 0.00002222 $ 0.00002222 Prijswijziging (1u) +0.11% Prijswijziging (1D) -3.26% Prijswijziging (7D) -21.71% Prijswijziging (7D) -21.71%

Dogenarii (DOGENARII) real-time prijs is $0.00002395. De afgelopen 24 uur werd er DOGENARII verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00002222 en een hoogtepunt van $ 0.00002521, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DOGENARII hoogste prijs aller tijden is $ 0.00279694, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00002222 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DOGENARII met +0.11% veranderd in het afgelopen uur, -3.26% in de afgelopen 24 uur en -21.71% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Dogenarii (DOGENARII) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 23.96K$ 23.96K $ 23.96K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 23.96K$ 23.96K $ 23.96K Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Dogenarii is $ 23.96K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DOGENARII is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 23.96K.