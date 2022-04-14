DOGELINK (DOGER) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in DOGELINK (DOGER), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

DOGELINK (DOGER) Informatie DogeLink: I am Doger, Your Favourite Puppy Meets AI - A Very Smart AI PET Agent！ Check me out! 🐶 I'm the very first AI pet agent – Doger, the legendary pioneer of AI agent! 🐶As your AI agent, I can connect humans and pets like never before. Want to know what your pet is thinking or trying to say? I've got you covered! Your furry pets isn't just a pet anymore - they're about to become a MEME LEGEND with AI pet agent superpowers, because I know everything about your pets, the past, the present and the future. Officiële website: https://dogelink.io/ Koop nu DOGER!

DOGELINK (DOGER) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DOGELINK (DOGER), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 14.13K $ 14.13K $ 14.13K Totale voorraad: $ 952.11M $ 952.11M $ 952.11M Circulerende voorraad: $ 952.11M $ 952.11M $ 952.11M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 14.13K $ 14.13K $ 14.13K Hoogste ooit: $ 0.03338756 $ 0.03338756 $ 0.03338756 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over DOGELINK (DOGER) prijs

DOGELINK (DOGER) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van DOGELINK (DOGER) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DOGER tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DOGER tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DOGER begrijpt, kun je de live prijs van DOGER token verkennen!

Prijsvoorspelling van DOGER Wil je weten waar je DOGER naartoe gaat? Onze DOGER prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DOGER token!

