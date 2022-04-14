DogeGF (DOGEGF) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in DogeGF (DOGEGF), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

DogeGF (DOGEGF) Informatie DogeGF is an innovative blockchain meme project that stands at the crossroads of cryptocurrency and community spirit. Built on a foundation of reciprocity, it aims to redefine the meme coin landscape by promoting acts of kindness and mutual support among its users.

DogeGF (DOGEGF) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DogeGF (DOGEGF), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.09M $ 2.09M $ 2.09M Totale voorraad: $ 32,579.81T $ 32,579.81T $ 32,579.81T Circulerende voorraad: $ 27,540.48T $ 27,540.48T $ 27,540.48T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.47M $ 2.47M $ 2.47M Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over DogeGF (DOGEGF) prijs

DogeGF (DOGEGF) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van DogeGF (DOGEGF) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DOGEGF tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DOGEGF tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DOGEGF begrijpt, kun je de live prijs van DOGEGF token verkennen!

