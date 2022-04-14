Dogecast (DOGECAST) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Dogecast (DOGECAST), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Dogecast (DOGECAST) Informatie Inspired by the viral tweet that captured the essence of meme culture, $DOGECAST is here to amplify the spirit of DOGE on the blockchain. Born from a hilarious moment on Twitter, $DOGECAST is all about sharing laughs, spreading good vibes, and connecting the community with a token that doesn't take itself too seriously. With DOGE's iconic legacy and a fresh twist, $DOGECAST is ready to transmit fun across the crypto world—one meme at a time! 🐕🚀 Officiële website: https://dogecast.meme/

Dogecast (DOGECAST) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Dogecast (DOGECAST), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 92.68K $ 92.68K $ 92.68K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 92.68K $ 92.68K $ 92.68K Hoogste ooit: $ 0.04429087 $ 0.04429087 $ 0.04429087 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Dogecast (DOGECAST) prijs

Dogecast (DOGECAST) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Dogecast (DOGECAST) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DOGECAST tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DOGECAST tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DOGECAST begrijpt, kun je de live prijs van DOGECAST token verkennen!

