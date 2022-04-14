Doge2 (CAESAR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Doge2 (CAESAR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Doge2 (CAESAR) Informatie WHAT IS DOGE2? Doge 2 ($CAESER) is a fast, community-driven token on Solana, combining meme culture with financial innovation. With low fees, quick transfers, and a strong community, $CAESER is here to bring the playful energy of internet memes to the crypto space. ABOUT DOGE2 $CAESER, or Doge 2, is a memecoin on the Solana blockchain inspired by Caesar, the Shiba Inu whose viral 2020 photo earned him the title "Doge2." Now, Doge 2 has become a unique cryptocurrency, embodying the spirit of fun and community that memecoins represent. Joining Doge 2 on Solana is easy! Whether you're a crypto enthusiast or just love internet culture, $CAESER offers an exciting way to be part of a community driven by humor, nostalgia, and the power of blockchain. Officiële website: https://doge2onsol.xyz/ Koop nu CAESAR!

Doge2 (CAESAR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Doge2 (CAESAR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 8.38K $ 8.38K $ 8.38K Totale voorraad: $ 999.59M $ 999.59M $ 999.59M Circulerende voorraad: $ 999.59M $ 999.59M $ 999.59M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.38K $ 8.38K $ 8.38K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Doge2 (CAESAR) prijs

Doge2 (CAESAR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Doge2 (CAESAR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CAESAR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CAESAR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CAESAR begrijpt, kun je de live prijs van CAESAR token verkennen!

Prijsvoorspelling van CAESAR Wil je weten waar je CAESAR naartoe gaat? Onze CAESAR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CAESAR token!

