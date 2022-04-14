DOGE on Solana (SDOGE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in DOGE on Solana (SDOGE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

DOGE on Solana (SDOGE) Informatie "Doge on Solana" brings the ultimate meme coin vibes to the Solana blockchain, where speed and low fees are king. We're talking lightning-fast transactions, almost zero gas, and all the chaotic, fun Doge energy you love—now supercharged on a next-gen platform. Forget the old Proof of Work grind; Solana's where it's at. It's Doge, but faster, smoother, and way more eco-friendly. The meme economy just leveled up, and "Doge on Solana" is here to take you for a wild ride. Get ready to YOLO with quicker payments, dApps, and all the degenerate glory, now on Solana! Officiële website: https://sdoge.wtf/

DOGE on Solana (SDOGE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DOGE on Solana (SDOGE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 67.30K $ 67.30K $ 67.30K Totale voorraad: $ 821.83M $ 821.83M $ 821.83M Circulerende voorraad: $ 821.83M $ 821.83M $ 821.83M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 67.30K $ 67.30K $ 67.30K Hoogste ooit: $ 0.00674568 $ 0.00674568 $ 0.00674568 Laagste ooit: $ 0.0000636 $ 0.0000636 $ 0.0000636 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over DOGE on Solana (SDOGE) prijs

DOGE on Solana (SDOGE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van DOGE on Solana (SDOGE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SDOGE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SDOGE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SDOGE begrijpt, kun je de live prijs van SDOGE token verkennen!

Prijsvoorspelling van SDOGE Wil je weten waar je SDOGE naartoe gaat? Onze SDOGE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SDOGE token!

