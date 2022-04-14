Doge Mascot Shibu (SHIBU) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Doge Mascot Shibu (SHIBU), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Doge Mascot Shibu (SHIBU) Informatie This project is endorsed by Artist and creator of Neiro and Kabosu Fantoumi. Her artwork is her life, and she shares it by creating childrens books using our famously known coins such as Neiro, Kobosu and Doge. She spreads joy through her books to children all around the world all while still educating using the Crypto space. We hope to further touch a variety of audience with Shibu like no other coin has. Officiële website: https://shibuonsol.net/

Doge Mascot Shibu (SHIBU) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Doge Mascot Shibu (SHIBU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 63.38K $ 63.38K $ 63.38K Totale voorraad: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M Circulerende voorraad: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 63.38K $ 63.38K $ 63.38K Hoogste ooit: $ 0.01318311 $ 0.01318311 $ 0.01318311 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Doge Mascot Shibu (SHIBU) prijs

Doge Mascot Shibu (SHIBU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Doge Mascot Shibu (SHIBU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SHIBU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SHIBU tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SHIBU begrijpt, kun je de live prijs van SHIBU token verkennen!

