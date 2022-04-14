Doge Jones Industrial Average (DJI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Doge Jones Industrial Average (DJI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Doge Jones Industrial Average (DJI) Informatie The Doge Jones Industrial Average was created as a satirical take on traditional finance, drawing inspiration from the well-known Dow Jones Industrial Average. It serves as a humorous reflection on the seriousness of traditional financial systems, bringing the irreverence and unpredictability of meme culture into the world of finance. Unlike conventional assets, its utility revolves around its community by creating a culture poking fun at the idea of “market indices” by parodying them with internet culture. The Doge Jones Industrial Average was created as a satirical take on traditional finance, drawing inspiration from the well-known Dow Jones Industrial Average. It serves as a humorous reflection on the seriousness of traditional financial systems, bringing the irreverence and unpredictability of meme culture into the world of finance. Unlike conventional assets, its utility revolves around its community by creating a culture poking fun at the idea of “market indices” by parodying them with internet culture. Officiële website: https://dogejonesindustrial.com/ Koop nu DJI!

Doge Jones Industrial Average (DJI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Doge Jones Industrial Average (DJI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 217.72K $ 217.72K $ 217.72K Totale voorraad: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Circulerende voorraad: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 217.72K $ 217.72K $ 217.72K Hoogste ooit: $ 0.01475316 $ 0.01475316 $ 0.01475316 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00021665 $ 0.00021665 $ 0.00021665 Meer informatie over Doge Jones Industrial Average (DJI) prijs

Doge Jones Industrial Average (DJI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Doge Jones Industrial Average (DJI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DJI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DJI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DJI begrijpt, kun je de live prijs van DJI token verkennen!

Prijsvoorspelling van DJI Wil je weten waar je DJI naartoe gaat? Onze DJI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DJI token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!