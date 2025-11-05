Doge Head Coin (DHC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.267117 $ 0.267117 $ 0.267117 24u laag $ 0.36447 $ 0.36447 $ 0.36447 24u hoog 24u laag $ 0.267117$ 0.267117 $ 0.267117 24u hoog $ 0.36447$ 0.36447 $ 0.36447 Hoogste prijs ooit $ 0.36447$ 0.36447 $ 0.36447 Laagste prijs $ 0.03381452$ 0.03381452 $ 0.03381452 Prijswijziging (1u) +8.64% Prijswijziging (1D) +1.20% Prijswijziging (7D) +11.54% Prijswijziging (7D) +11.54%

Doge Head Coin (DHC) real-time prijs is $0.326636. De afgelopen 24 uur werd er DHC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.267117 en een hoogtepunt van $ 0.36447, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DHC hoogste prijs aller tijden is $ 0.36447, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.03381452 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DHC met +8.64% veranderd in het afgelopen uur, +1.20% in de afgelopen 24 uur en +11.54% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Doge Head Coin (DHC) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 3.28M$ 3.28M $ 3.28M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 3.28M$ 3.28M $ 3.28M Circulerende voorraad 10.02M 10.02M 10.02M Totale voorraad 10,023,219.11050142 10,023,219.11050142 10,023,219.11050142

De huidige marktkapitalisatie van Doge Head Coin is $ 3.28M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DHC is 10.02M, met een totale voorraad van 10023219.11050142. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 3.28M.