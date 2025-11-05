BeursDEX+
De live Doge Head Coin prijs vandaag is 0.326636 USD. Volg realtime DHC naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de DHC prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Doge Head Coin Prijs (DHC)

$0.326636
Doge Head Coin (DHC) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:02:47 (UTC+8)

Doge Head Coin (DHC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.267117
24u laag
$ 0.36447
24u hoog

$ 0.267117
$ 0.36447
$ 0.36447
$ 0.03381452
+8.64%

+1.20%

+11.54%

+11.54%

Doge Head Coin (DHC) real-time prijs is $0.326636. De afgelopen 24 uur werd er DHC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.267117 en een hoogtepunt van $ 0.36447, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DHC hoogste prijs aller tijden is $ 0.36447, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.03381452 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DHC met +8.64% veranderd in het afgelopen uur, +1.20% in de afgelopen 24 uur en +11.54% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Doge Head Coin (DHC) Marktinformatie

$ 3.28M
--
$ 3.28M
10.02M
10,023,219.11050142
De huidige marktkapitalisatie van Doge Head Coin is $ 3.28M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DHC is 10.02M, met een totale voorraad van 10023219.11050142. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 3.28M.

Doge Head Coin (DHC) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Doge Head Coin naar USD $ +0.00386162.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Doge Head Coin naar USD $ +0.2782627435.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Doge Head Coin naar USD $ +1.0801256409.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Doge Head Coin naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.00386162+1.20%
30 dagen$ +0.2782627435+85.19%
60 dagen$ +1.0801256409+330.68%
90 dagen$ 0--

Wat is Doge Head Coin (DHC)?

Doge Head Coin (DHC) is a meme token built on the Solana blockchain. The project was created to merge community-driven culture with the efficiency of Solana’s fast and low-cost network. DHC launched through a presale on Pinksale and provides secure liquidity via Raydium AMM v2. The project is backed by a SpyWolf smart contract audit and a liquidity lock, which ensures a transparent and verifiable foundation for trading and long-term growth.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt.

Doge Head Coin (DHC) hulpbron

Officiële website

Doge Head Coin Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Doge Head Coin (DHC) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Doge Head Coin (DHC) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Doge Head Coin te bekijken.

Bekijk nu de Doge Head Coin prijsvoorspelling !

DHC naar lokale valuta's

Doge Head Coin (DHC) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Doge Head Coin (DHC) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van DHC token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Doge Head Coin (DHC)

Hoeveel is Doge Head Coin (DHC) vandaag waard?
De live DHC prijs in USD is 0.326636 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige DHC naar USD prijs?
De huidige prijs van DHC naar USD is $ 0.326636. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Doge Head Coin?
De marktkapitalisatie van DHC is $ 3.28M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van DHC?
De circulerende voorraad van DHC is 10.02M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van DHC?
DHC bereikte een ATH-prijs van 0.36447 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van DHC?
DHC zag een ATL-prijs van 0.03381452 USD.
Wat is het handelsvolume van DHC?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van DHC is -- USD.
Zal DHC dit jaar hoger gaan?
DHC kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de DHC prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:02:47 (UTC+8)

Doge Head Coin (DHC) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

