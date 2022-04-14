Doge Caucus (DOGECAUCUS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Doge Caucus (DOGECAUCUS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Doge Caucus (DOGECAUCUS) Informatie The Bipartisan House DOGE Caucus will lead the partnership between Congress and President Trump's Department of Government Efficiency (DOGE). The nation expects sweeping common-sense reform, and the DOGE Caucus will pave the way for the House of Representatives to streamline government operations and to save taxpayer money. In an unexpected twist of fate, a new type of political movement emerged from Capitol Hill. Enter Doge Caucus, the satirical yet powerful fusion of memes and government efficiency. Inspired by the fictional partnership between Congress and the Department of Government Efficiency (DOGE), this project channels the energy of humor, community, and the meme economy to deliver something truly extraordinary. Whether you're here for the laughs, the memes, or the mission, Doge Caucus represents the intersection of crypto culture and political satire, all wrapped up in one unforgettable project. Officiële website: https://www.dogecaucus.io

Doge Caucus (DOGECAUCUS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Doge Caucus (DOGECAUCUS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 29.54K $ 29.54K $ 29.54K Totale voorraad: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Circulerende voorraad: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 29.54K $ 29.54K $ 29.54K Hoogste ooit: $ 4.58 $ 4.58 $ 4.58 Laagste ooit: $ 0.01271748 $ 0.01271748 $ 0.01271748 Huidige prijs: $ 0.02954062 $ 0.02954062 $ 0.02954062 Meer informatie over Doge Caucus (DOGECAUCUS) prijs

Doge Caucus (DOGECAUCUS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Doge Caucus (DOGECAUCUS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DOGECAUCUS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DOGECAUCUS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DOGECAUCUS begrijpt, kun je de live prijs van DOGECAUCUS token verkennen!

