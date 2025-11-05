Doge Baby (DOGE BABY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.03519854 $ 0.03519854 $ 0.03519854 24u laag $ 0.03637355 $ 0.03637355 $ 0.03637355 24u hoog 24u laag $ 0.03519854$ 0.03519854 $ 0.03519854 24u hoog $ 0.03637355$ 0.03637355 $ 0.03637355 Hoogste prijs ooit $ 25.64$ 25.64 $ 25.64 Laagste prijs $ 0.03141263$ 0.03141263 $ 0.03141263 Prijswijziging (1u) -0.00% Prijswijziging (1D) -2.81% Prijswijziging (7D) +3.39% Prijswijziging (7D) +3.39%

Doge Baby (DOGE BABY) real-time prijs is $0.0353389. De afgelopen 24 uur werd er DOGE BABY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.03519854 en een hoogtepunt van $ 0.03637355, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DOGE BABY hoogste prijs aller tijden is $ 25.64, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.03141263 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DOGE BABY met -0.00% veranderd in het afgelopen uur, -2.81% in de afgelopen 24 uur en +3.39% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Doge Baby (DOGE BABY) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 10.60K$ 10.60K $ 10.60K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 10.60K$ 10.60K $ 10.60K Circulerende voorraad 300.00K 300.00K 300.00K Totale voorraad 300,000.0 300,000.0 300,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Doge Baby is $ 10.60K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DOGE BABY is 300.00K, met een totale voorraad van 300000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 10.60K.