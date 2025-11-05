BeursDEX+
De live Doge Baby prijs vandaag is 0.0353389 USD. Volg realtime DOGE BABY naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de DOGE BABY prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Doge Baby logo

Doge Baby Prijs (DOGE BABY)

Niet genoteerd

1 DOGE BABY naar USD live prijs:

$0.0353389
$0.0353389
-2.80%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Doge Baby (DOGE BABY) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:02:40 (UTC+8)

Doge Baby (DOGE BABY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.03519854
$ 0.03519854
24u laag
$ 0.03637355
$ 0.03637355
24u hoog

$ 0.03519854
$ 0.03519854

$ 0.03637355
$ 0.03637355

$ 25.64
$ 25.64

$ 0.03141263
$ 0.03141263

-0.00%

-2.81%

+3.39%

+3.39%

Doge Baby (DOGE BABY) real-time prijs is $0.0353389. De afgelopen 24 uur werd er DOGE BABY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.03519854 en een hoogtepunt van $ 0.03637355, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DOGE BABY hoogste prijs aller tijden is $ 25.64, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.03141263 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DOGE BABY met -0.00% veranderd in het afgelopen uur, -2.81% in de afgelopen 24 uur en +3.39% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Doge Baby (DOGE BABY) Marktinformatie

$ 10.60K
$ 10.60K

--
--

$ 10.60K
$ 10.60K

300.00K
300.00K

300,000.0
300,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Doge Baby is $ 10.60K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DOGE BABY is 300.00K, met een totale voorraad van 300000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 10.60K.

Doge Baby (DOGE BABY) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Doge Baby naar USD $ -0.00102440636847984.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Doge Baby naar USD $ -0.0348231004.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Doge Baby naar USD $ -0.0348407098.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Doge Baby naar USD $ -4.615049456396112.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.00102440636847984-2.81%
30 dagen$ -0.0348231004-98.54%
60 dagen$ -0.0348407098-98.59%
90 dagen$ -4.615049456396112-99.24%

Wat is Doge Baby (DOGE BABY)?

The Baby Golden Dog created by the Top 100 Community Alliance was successfully launched. The total Baby Golden Dog was issued only 300,000, with clean contracts and discarded permissions. There were no project parties. Tens of thousands of retail investors and joint ventures would do 10,000U per piece! Now we are jointly created by 86 Community, Pangu Community, Miracle Community, Rocket Community, Pudu Community and other major communities that connect with each other are jointly created. At present, chaos in the currency circle is everywhere. Baby Jindog is willing to be a clear stream in the circle and is a safe haven for the leeks in the currency circle. You must not miss the opportunity, and you will never come again! It takes a year for the whole dog to finish Pangu’s unfinished road! Baby Golden Dog will no longer have a battle!

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Doge Baby (DOGE BABY) hulpbron

Officiële website

Doge Baby Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Doge Baby (DOGE BABY) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Doge Baby (DOGE BABY) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Doge Baby te bekijken.

Bekijk nu de Doge Baby prijsvoorspelling !

DOGE BABY naar lokale valuta's

Doge Baby (DOGE BABY) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Doge Baby (DOGE BABY) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van DOGE BABY token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Doge Baby (DOGE BABY)

Hoeveel is Doge Baby (DOGE BABY) vandaag waard?
De live DOGE BABY prijs in USD is 0.0353389 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige DOGE BABY naar USD prijs?
De huidige prijs van DOGE BABY naar USD is $ 0.0353389. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Doge Baby?
De marktkapitalisatie van DOGE BABY is $ 10.60K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van DOGE BABY?
De circulerende voorraad van DOGE BABY is 300.00K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van DOGE BABY?
DOGE BABY bereikte een ATH-prijs van 25.64 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van DOGE BABY?
DOGE BABY zag een ATL-prijs van 0.03141263 USD.
Wat is het handelsvolume van DOGE BABY?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van DOGE BABY is -- USD.
Zal DOGE BABY dit jaar hoger gaan?
DOGE BABY kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de DOGE BABY prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:02:40 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

$102,748.46

$3,347.36

$158.59

$0.9999

$1.1826

$102,748.46

$3,347.36

$158.59

$2.2511

$0.16444

$0.00000

$0.04550

$0.144

$0.00961

$0.01047

$0.09919

$0.2897

$0.0000000043394

$0.1741

$0.000008777

