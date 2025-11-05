BeursDEX+
De live Dogami prijs vandaag is 0.00039155 USD. Volg realtime DOGA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de DOGA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over DOGA

DOGA Prijsinformatie

Wat is DOGA

DOGA officiële website

DOGA tokenomie

DOGA Prijsvoorspelling

Dogami Prijs (DOGA)

1 DOGA naar USD live prijs:

$0.00039155
-0.10%1D
USD
Dogami (DOGA) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:02:32 (UTC+8)

Dogami (DOGA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00039016
24u laag
$ 0.00040353
24u hoog

$ 0.00039016
$ 0.00040353
$ 0.413535
$ 0.00038991
+0.32%

-0.14%

-21.05%

-21.05%

Dogami (DOGA) real-time prijs is $0.00039155. De afgelopen 24 uur werd er DOGA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00039016 en een hoogtepunt van $ 0.00040353, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DOGA hoogste prijs aller tijden is $ 0.413535, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00038991 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DOGA met +0.32% veranderd in het afgelopen uur, -0.14% in de afgelopen 24 uur en -21.05% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Dogami (DOGA) Marktinformatie

$ 302.43K
--
$ 346.89K
774.97M
888,888,888.0
De huidige marktkapitalisatie van Dogami is $ 302.43K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DOGA is 774.97M, met een totale voorraad van 888888888.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 346.89K.

Dogami (DOGA) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Dogami naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Dogami naar USD $ -0.0001120033.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Dogami naar USD $ -0.0001280445.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Dogami naar USD $ -0.0002294428144854795.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-0.14%
30 dagen$ -0.0001120033-28.60%
60 dagen$ -0.0001280445-32.70%
90 dagen$ -0.0002294428144854795-36.94%

Wat is Dogami (DOGA)?

Discover DOGAMÍ!

A unique play-to-earn AR mobile game supported by the Tezos blockchain, where players adopt and raise beautifully-crafted virtual NFT dogs. DOGAMÍ’s pioneering ecosystem enables users to earn the proprietary utility token $DOGA, the internal currency of the DOGAMÍ metaverse! $DOGA is used to purchase add-ons, upgrade and customize DOGAMÍ, trade items within the game, buy new dogs and interact with other players. It also serves as a governance & staking token offering its holders the ability to decide on the game’s future whilst empowering them through DeFi. Each dog has its own specific attributes that evolve in different stages and players can compete in real-time competitions and events. The better you raise your dog, the more you earn! As you train your dog from a puppy to your best friend, each action you choose earns you $DOGA. Furthermore, $DOGA is required to breed new DOGAMÍ, which can be kept or sold to new owners on secondary marketplaces. DOGAMÍ was created mid 2021 by 4 co-founders and boasts a team of 20 full-time employees - many of whom have extensive experience in game development. It was listed as one of 15 gaming startups to watch in Europe by Sifted. DOGAMÍ was early advised by The Sandbox Co-founder Sebastien Borget. The company successfully raised 6 million dollars through world-famous investors such as Ubisoft, Animoca Brands, XAnge Ventures. Their first NFT drop of 8000 dog avatars sold out in just a few hours propelling them to #1 place in terms of volume traded on major Tezos NFT platform 'Objkt'.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd.

Dogami (DOGA) hulpbron

Officiële website

Dogami Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Dogami (DOGA) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Dogami (DOGA) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Dogami te bekijken.

Bekijk nu de Dogami prijsvoorspelling !

DOGA naar lokale valuta's

Dogami (DOGA) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Dogami (DOGA) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van DOGA token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Dogami (DOGA)

Hoeveel is Dogami (DOGA) vandaag waard?
De live DOGA prijs in USD is 0.00039155 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige DOGA naar USD prijs?
De huidige prijs van DOGA naar USD is $ 0.00039155. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Dogami?
De marktkapitalisatie van DOGA is $ 302.43K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van DOGA?
De circulerende voorraad van DOGA is 774.97M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van DOGA?
DOGA bereikte een ATH-prijs van 0.413535 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van DOGA?
DOGA zag een ATL-prijs van 0.00038991 USD.
Wat is het handelsvolume van DOGA?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van DOGA is -- USD.
Zal DOGA dit jaar hoger gaan?
DOGA kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de DOGA prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Dogami (DOGA) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

