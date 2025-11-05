Dogami (DOGA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00039016 24u hoog $ 0.00040353 Hoogste prijs ooit $ 0.413535 Laagste prijs $ 0.00038991 Prijswijziging (1u) +0.32% Prijswijziging (1D) -0.14% Prijswijziging (7D) -21.05%

Dogami (DOGA) real-time prijs is $0.00039155. De afgelopen 24 uur werd er DOGA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00039016 en een hoogtepunt van $ 0.00040353, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DOGA hoogste prijs aller tijden is $ 0.413535, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00038991 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DOGA met +0.32% veranderd in het afgelopen uur, -0.14% in de afgelopen 24 uur en -21.05% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Dogami (DOGA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 302.43K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 346.89K Circulerende voorraad 774.97M Totale voorraad 888,888,888.0

De huidige marktkapitalisatie van Dogami is $ 302.43K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DOGA is 774.97M, met een totale voorraad van 888888888.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 346.89K.