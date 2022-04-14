Dog Stolen From Tesla (LEMON) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Dog Stolen From Tesla (LEMON), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Dog Stolen From Tesla (LEMON) Informatie The owners of an 11-year-old Yorkie want their dog back after he was stolen from a Tesla nearly two weeks ago from a parking lot in the City of Industry. Lemon has long golden hair on his head, short hair on his body and is nearly toothless because of his age. The pup's owners are offering $2,000 for his safe return. The dog was nabbed from the back of the Tesla as it was in 'dog mode,' on April 19 at the Plaza at Puente Hills. Tesla footage partially caught the suspect, described as a man wearing a gray sweater, a beanie and gloves, according to the Los Angeles Sheriff's Department. The owners of an 11-year-old Yorkie want their dog back after he was stolen from a Tesla nearly two weeks ago from a parking lot in the City of Industry. Lemon has long golden hair on his head, short hair on his body and is nearly toothless because of his age. The pup's owners are offering $2,000 for his safe return. The dog was nabbed from the back of the Tesla as it was in 'dog mode,' on April 19 at the Plaza at Puente Hills. Tesla footage partially caught the suspect, described as a man wearing a gray sweater, a beanie and gloves, according to the Los Angeles Sheriff's Department. Officiële website: https://lemon-dog.vercel.app/ Koop nu LEMON!

Dog Stolen From Tesla (LEMON) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Dog Stolen From Tesla (LEMON), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 141.81K $ 141.81K $ 141.81K Totale voorraad: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M Circulerende voorraad: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 141.81K $ 141.81K $ 141.81K Hoogste ooit: $ 0.00376636 $ 0.00376636 $ 0.00376636 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00014182 $ 0.00014182 $ 0.00014182 Meer informatie over Dog Stolen From Tesla (LEMON) prijs

Dog Stolen From Tesla (LEMON) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Dog Stolen From Tesla (LEMON) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LEMON tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LEMON tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LEMON begrijpt, kun je de live prijs van LEMON token verkennen!

Prijsvoorspelling van LEMON Wil je weten waar je LEMON naartoe gaat? Onze LEMON prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van LEMON token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!