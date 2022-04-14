Dog Picasso (MONKEY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Dog Picasso (MONKEY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Dog Picasso (MONKEY) Informatie $MONKEY token is a unique and exciting cryptocurrency that represents a community-driven project inspired by the popular MONKEY SNS platform, which showcases a clever dog, often depicted holding a brush in its mouth and creating artwork. This token was launched through the innovative PumpFun platform, and is specifically designed to bring together dog lovers, art enthusiasts, and cryptocurrency supporters. MONKEY is more than just a token; it represents a brand with a fun and creative narrative, merging the world of NFTs, social media, and digital art. The project is led by its owner, Omar, who has been actively involved in promoting the token and expanding its reach within the community. As an engaging and community-focused initiative, $MONKEY aims to build a strong ecosystem for holders, where art and creativity are celebrated alongside cryptocurrency innovation Officiële website: https://monkey-coin.com/ Koop nu MONKEY!

Dog Picasso (MONKEY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Dog Picasso (MONKEY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 13.40K $ 13.40K $ 13.40K Totale voorraad: $ 991.98M $ 991.98M $ 991.98M Circulerende voorraad: $ 991.98M $ 991.98M $ 991.98M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 13.40K $ 13.40K $ 13.40K Hoogste ooit: $ 0.00181911 $ 0.00181911 $ 0.00181911 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Dog Picasso (MONKEY) prijs

Dog Picasso (MONKEY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Dog Picasso (MONKEY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MONKEY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MONKEY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MONKEY begrijpt, kun je de live prijs van MONKEY token verkennen!

