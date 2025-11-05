Dog In Vest (INVEST) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.0053796$ 0.0053796 $ 0.0053796 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.44% Prijswijziging (1D) -2.42% Prijswijziging (7D) -25.24% Prijswijziging (7D) -25.24%

Dog In Vest (INVEST) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er INVEST verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De INVEST hoogste prijs aller tijden is $ 0.0053796, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is INVEST met -0.44% veranderd in het afgelopen uur, -2.42% in de afgelopen 24 uur en -25.24% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Dog In Vest (INVEST) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 33.00K$ 33.00K $ 33.00K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 33.00K$ 33.00K $ 33.00K Circulerende voorraad 999.81M 999.81M 999.81M Totale voorraad 999,810,996.181804 999,810,996.181804 999,810,996.181804

De huidige marktkapitalisatie van Dog In Vest is $ 33.00K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van INVEST is 999.81M, met een totale voorraad van 999810996.181804. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 33.00K.