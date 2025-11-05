DoctorX (DRX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0.00000102 $ 0.00000102 $ 0.00000102 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0.00000102$ 0.00000102 $ 0.00000102 Hoogste prijs ooit $ 0.00007801$ 0.00007801 $ 0.00007801 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -1.04% Prijswijziging (1D) -5.68% Prijswijziging (7D) -19.15% Prijswijziging (7D) -19.15%

DoctorX (DRX) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er DRX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0.00000102, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DRX hoogste prijs aller tijden is $ 0.00007801, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DRX met -1.04% veranderd in het afgelopen uur, -5.68% in de afgelopen 24 uur en -19.15% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

DoctorX (DRX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 159.52K$ 159.52K $ 159.52K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 159.52K$ 159.52K $ 159.52K Circulerende voorraad 203.12B 203.12B 203.12B Totale voorraad 203,118,765,429.0 203,118,765,429.0 203,118,765,429.0

De huidige marktkapitalisatie van DoctorX is $ 159.52K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DRX is 203.12B, met een totale voorraad van 203118765429.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 159.52K.