Doctor Mutant (DRMUTANT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00003415 $ 0.00003415 $ 0.00003415 24u laag $ 0.00004057 $ 0.00004057 $ 0.00004057 24u hoog 24u laag $ 0.00003415$ 0.00003415 $ 0.00003415 24u hoog $ 0.00004057$ 0.00004057 $ 0.00004057 Hoogste prijs ooit $ 0.00232529$ 0.00232529 $ 0.00232529 Laagste prijs $ 0.00003369$ 0.00003369 $ 0.00003369 Prijswijziging (1u) -0.44% Prijswijziging (1D) -2.58% Prijswijziging (7D) -13.91% Prijswijziging (7D) -13.91%

Doctor Mutant (DRMUTANT) real-time prijs is $0.00003661. De afgelopen 24 uur werd er DRMUTANT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00003415 en een hoogtepunt van $ 0.00004057, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DRMUTANT hoogste prijs aller tijden is $ 0.00232529, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00003369 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DRMUTANT met -0.44% veranderd in het afgelopen uur, -2.58% in de afgelopen 24 uur en -13.91% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Doctor Mutant (DRMUTANT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 36.66K$ 36.66K $ 36.66K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 36.66K$ 36.66K $ 36.66K Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Doctor Mutant is $ 36.66K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DRMUTANT is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 36.66K.