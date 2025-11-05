BeursDEX+
De live Doctor Mutant prijs vandaag is 0.00003661 USD. Volg realtime DRMUTANT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de DRMUTANT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over DRMUTANT

DRMUTANT Prijsinformatie

Wat is DRMUTANT

DRMUTANT officiële website

DRMUTANT tokenomie

DRMUTANT Prijsvoorspelling

Doctor Mutant Prijs (DRMUTANT)

1 DRMUTANT naar USD live prijs:

-2.50%1D
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden.
Doctor Mutant (DRMUTANT) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:46:55 (UTC+8)

Doctor Mutant (DRMUTANT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
24u laag
24u hoog

-0.44%

-2.58%

-13.91%

-13.91%

Doctor Mutant (DRMUTANT) real-time prijs is $0.00003661. De afgelopen 24 uur werd er DRMUTANT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00003415 en een hoogtepunt van $ 0.00004057, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DRMUTANT hoogste prijs aller tijden is $ 0.00232529, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00003369 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DRMUTANT met -0.44% veranderd in het afgelopen uur, -2.58% in de afgelopen 24 uur en -13.91% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Doctor Mutant (DRMUTANT) Marktinformatie

De huidige marktkapitalisatie van Doctor Mutant is $ 36.66K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DRMUTANT is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 36.66K.

Doctor Mutant (DRMUTANT) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Doctor Mutant naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Doctor Mutant naar USD $ -0.0000157577.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Doctor Mutant naar USD $ -0.0000291061.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Doctor Mutant naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-2.58%
30 dagen$ -0.0000157577-43.04%
60 dagen$ -0.0000291061-79.50%
90 dagen$ 0--

Wat is Doctor Mutant (DRMUTANT)?

Doctor Mutant ($DRMUTANT) is the wild new memecoin born from the creative chaos of Matt Furie, the legendary artist behind Pepe the Frog.

Featured in Furie’s latest book Cortex Vortex, Doctor Mutant isn’t just another coin—it’s a cultural mutation that blends art, humor, and community into one unstoppable force.

Fair launched on the Ethereum network with liquidity burned forever, $DRMUTANT is built to thrive as a true community-driven project.

The lore? Simple: the mutation has begun. Doctor Mutant represents a new chapter in crypto chaos — a blend of art, memes, and mutant energy designed to infect the space with originality.

Think of it as Pepe’s weird, chaotic cousin who escaped the lab and decided to live on-chain.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd.

Doctor Mutant (DRMUTANT) hulpbron

Doctor Mutant Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Doctor Mutant (DRMUTANT) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Doctor Mutant (DRMUTANT) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Doctor Mutant te bekijken.

Bekijk nu de Doctor Mutant prijsvoorspelling !

DRMUTANT naar lokale valuta's

Doctor Mutant (DRMUTANT) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Doctor Mutant (DRMUTANT) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van DRMUTANT token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Doctor Mutant (DRMUTANT)

Hoeveel is Doctor Mutant (DRMUTANT) vandaag waard?
De live DRMUTANT prijs in USD is 0.00003661 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige DRMUTANT naar USD prijs?
De huidige prijs van DRMUTANT naar USD is $ 0.00003661. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Doctor Mutant?
De marktkapitalisatie van DRMUTANT is $ 36.66K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van DRMUTANT?
De circulerende voorraad van DRMUTANT is 1.00B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van DRMUTANT?
DRMUTANT bereikte een ATH-prijs van 0.00232529 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van DRMUTANT?
DRMUTANT zag een ATL-prijs van 0.00003369 USD.
Wat is het handelsvolume van DRMUTANT?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van DRMUTANT is -- USD.
Zal DRMUTANT dit jaar hoger gaan?
DRMUTANT kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de DRMUTANT prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:46:55 (UTC+8)

Doctor Mutant (DRMUTANT) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

