Dmarketplace ($DMP) Informatie dMarketplace is a cutting-edge decentralized e-commerce platform that seamlessly integrates Web3 technologies, blockchain infrastructure, and artificial intelligence (AI) to revolutionize everyday transactions. By facilitating the exchange of on-chain digital assets for real-world products, dMarketplace promotes the widespread adoption of cryptocurrencies for daily use. Our mission is to construct a robust e-commerce ecosystem that enhances the utility of cryptocurrency ownership, incentivizes the exchange of goods through digital currencies, and bridges the existing gap between the decentralized Web3 environment and traditional commerce. This whitepaper delves into the technical architecture of dMarketplace, elucidating how its decentralized framework, augmented by sophisticated AI and blockchain mechanisms, empowers users to engage in secure, transparent, and efficient crypto-commerce. Officiële website: https://dmarketplace.ai/ Whitepaper: https://docs.google.com/document/d/1p75o1Z44-GC0jLNX6aMliXprPErZG5nOXSJNsf5-h0Y/edit?tab=t.0 Koop nu $DMP!

Dmarketplace ($DMP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Dmarketplace ($DMP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 74.98K $ 74.98K $ 74.98K Totale voorraad: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Circulerende voorraad: $ 92.00B $ 92.00B $ 92.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 81.50K $ 81.50K $ 81.50K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Dmarketplace ($DMP) prijs

Dmarketplace ($DMP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Dmarketplace ($DMP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $DMP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $DMP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $DMP begrijpt, kun je de live prijs van $DMP token verkennen!

Prijsvoorspelling van $DMP Wil je weten waar je $DMP naartoe gaat? Onze $DMP prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $DMP token!

